В мэрии подтвердили информацию о ложном минировании школ Челябинска

﻿Помещения и территорию образовательных учреждений осматривают кинологи с собаками

Занятия в школах Челябинска 20 января отменили из-за ложных сообщений о минировании. Анонимную информацию проверяют правоохранительные органы. Они осматривают помещения и территорию образовательных учреждений. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С задействованием специалистов проводятся осмотры помещений школ и прилегающих к ним территорий. Взрывных устройств и иных угроз не обнаружено. Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие и не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

В мэрии напоминают, что согласно статье 207 УК РФ заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей или наступления иных общественно опасных последствий, влечет уголовную ответственность.

Занятия во всех школах города отменили около 11:00. В это время началась массовая эвакуация учеников и персонала. Информацию об отмене занятий подтвердили в комитете по делам образования Челябинска, позже уточнив, что уроки для учеников второй смены могут быть проведены дистанционно.