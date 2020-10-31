В МЧС назвали предварительную причину взрыва в горбольнице №2 в Челябинске

Также в ведомстве уточнили, сколько человек эвакуировали из медучреждения и близлежащего дома, который также пострадал.

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Сегодня, 31 октября, в челябинской городской больнице № 2 произошёл взрыв кислородной будки. Точная причина ЧП будет озвучена позже, пока же в МЧС назвали предварительную версию случившегося.

«На момент прибытия пожарных горел пристрой к зданию больницы размером 2 на 2 метра, во время пожара произошла разгерметизация ёмкостей, в результате чего произошло распространение пожара на здание больницы и расположенный рядом жилой дом»,— рассказал начальник центра управления в кризисных ситуациях подполковник внутренней службы Павел Екимов.

По его словам, из здания сразу же были эвакуированы 158 пациентов и 40 человек персонала. Из жилого дома эвакуировано 25 человек: 15 — самостоятельно и 10 — с помощью спасательных комплектов. Ещё одного эвакуировали с помощью автолестницы. На месте работали более 200 человек и 65 единиц техники.

Все пациенты были доставлены в больницы. Реанимационных больных поместили в городские больницы №№ 8 и 9. Большинство доставили в городскую больницу № 1. Одного пациента увезли в областную клиническую больницу № 3.