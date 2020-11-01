Жильцам пострадавшего от взрыва кислородной будки дома в Челябинске окажут финансовую помощь

Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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После того, как заседание оперативного штаба по ЧП в челябинской городской больнице № 2 завершилось, губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответил на все вопросы журналистов и подвёл некий итог. На месте работал корреспондент сайта «Первый областной».

Уже сегодня утром, 1 ноября, Алексей Текслер пообщался с жителями пострадавшего дома, обсудил все вопросы, также был создан общий чат, чтобы пострадавшие могли обмениваться необходимой информацией.

«В целом всё организовано, жители знают и понимают, к кому обращаться. Был обход дома со специалистами. Уже с сегодняшнего дня все работы начнутся. Если безопасность по электрике будет обеспечена, то уже сегодня вечером жильцы будут возвращаться в неповреждённые квартиры»,— сообщил губернатор.

Кроме того, по словам Алексея Текслера, всем жильцам пострадавшего дома будет выдана единая сумма общей компенсации. Что же касается ремонта, то здесь всё индивидуально и зависит от повреждения. После того, как будет составлена смета, будет оказана финансовая помощь для проведения всех необходимых работ. По линии соцзащиты помощь также будет оказываться гражданам.