В машине, упавшей в реку в Челябинске, были подростки

Школьниц госпитализировали с места аварии.

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Две школьницы пострадали в ДТП в Челябинске. Девушки находились в машине, которая вылетела с дороги и упала в реку Миасс.

Авария произошла на улице Северный луч ночью, около трёх часов. Машину вёл 22-летний молодой человек. По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего «Деу Нексия» ушла под воду.

«Водитель не справился с управлением, совершил наезд на препятствия (бетонное ограждение и электроопору) и повредил их. Транспортное средство вылетело за пределы проезжей части и опрокинулось в реку», — подтвердили в пресс-службе Госавтоинспеции Челябинской области.

В салоне автомобиля находились две школьницы. Одной из них 16 лет, другой — 15. Обеих девушек госпитализировали с телесными повреждениями. В больницу угодил и водитель машины.