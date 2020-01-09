Опекунство над осиротевшим в ДТП мальчиком получит родной дедушка

В Министерстве социальных отношений подтвердили факт оформления документов.

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Единственный выживший в ДТП на М-5 Павел Мокеев — 12-летний сын погибшего активиста регионального отделения КПРФ Андрея Мокеева — будет воспитываться дедушкой.

«Мы максимально быстро постараемся оформить все документы, поскольку дедушка — это кровный родственник», — прокомментировала начальник пресс-службы Министерства социальных отношений Елена Давлетшина.

Известно, что губернатором принято решение оказать материальную поддержку родственникам ребенка.

Сейчас мальчик находится в областной больнице в удовлетворительном состоянии, но ему предстоит длительная реабилитация. О том, что он лишился семьи, ребенок пока не знает.

Прощание с семьёй Мокеевых: Андреем, Надеждой и младшим сыном Алексеем состоится в эту субботу.

Напомним, что ДТП произошло 5 января в районе города Сим на трассе М-5. Семья Мокеевых ехала к родственникам в Казань на праздники.