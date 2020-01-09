Челябинцы побили «рекорды» по ДТП в новогодние каникулы

Количество аварий увеличилось втрое по сравнению с 2019 годом.

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Главное управление МЧС по Челябинской области подсчитало, сколько дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, случилось в 2020 году. За праздничные дни число аварий достигло рекордного уровня, в три раза превысив показатели 2019 года.

«Только за первые шесть дней нового 2020 года произошло 54 дорожно-транспортных происшествия, рост почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аварии унесли жизни 9 человек, в прошлом году на этот период гибель людей не допущена. Еще 72 человека получили травмы различной степени тяжести, рост в 2 раза», — сообщил сайту «Первый областной» начальник пресс-службы областного управления МЧС Егор Пахомов.

Часто причиной аварий на дороге становится алкогольное опьянение, которое не мешает водителям сесть за руль. Дорожные инспекторы задержали 488 человек за езду в нетрезвом виде, часть из них отказалась проходить медицинское освидетельствование.

«За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения выявлены 56 водителей, которые привлечены к уголовной ответственности. За управление транспортным средством водителями, не имеющими права на управление, к административной ответственности привлечено 350 человек», — прокомментировал для сайта «Первый областной» начальник отдела пропаганды областного управления ГИБДД Дмитрий Семкин.

Заметим, что в Челябинской области есть и хорошая статистика. Во время праздников сотрудники ГИБДД сопровождали организованные перевозки детей. Все они состоялись благополучно и без происшествий.