В магнитогорской больнице умер 2-летний ребёнок

Родственники мальчика обвиняют в его гибели врачей.

Двухлетний ребёнок умер в детской городской больнице № 3 Магнитогорска. Малыш погиб на территории медицинского учреждения. Родственники мальчика считают, что причиной его смерти стала преступная халатность дежурного врача-реаниматолога.



История, которая обернулась гибелью мальчика, произошла в ночь с 18 на 19 сентября. Как рассказала в социальных сетях бабушка ребенка, её задыхающегося внука, отключив от аппарата ИВЛ, перенесли в приёмный покой больницы вместо отделения реанимации. В этот момент с ним была его мама, которая на руках понесла маленького сына в другое отделение. По пути, по словам женщины, она встретила дежурного реаниматолога. Врач принял решение осмотреть мальчика, который по словам родственников, к этому моменту уже не мог самостоятельно сидеть.

«На кушетке внук уже не мог сидеть самостоятельно, заваливался на бок, губки синели, в это время врач слушал его дыхание фонендоскопом, а медсестра предлагала градусник, чтобы измерить умирающему без кислорода ребенку температуру! Послушав ребенка, врач сидел, смотрел на моего ещё живого внука, буквально сложив ручки, и говорил: „Да, что ж так поздно привезли“»,— пишет в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» бабушка погибшего мальчика.





Затем малыша забрали в реанимацию, однако спасти его жизнь не удалось. Родные мальчика обвиняют в его смерти врачей детской горбольницы № 3. Они считают, что его должны были поместить из реанимобиля сразу в реанимационный блок. По их мнению в смерти ребенка виноват дежурный врач. В произошедшей ситуации уже разбирается региональный минздрав. Как рассказала «Первому областному» пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева, сейчас по факту случившегося будет проводиться служебная проверка.

«Министерством здравоохранения Челябинской области будет проведена проверка по данному случаю. Летальные случаи находятся на особом контроле Минздрава, по ним проходит отдельный разбор с внештатными специалистами региона»,— рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области Марина Сергеева.

Напомним, что совсем недавно в Челябинской области завершилась другая история, связанная с детской гибелью из-за халатности врачей. Она произошла в Златоусте несколько лет назад. В июле 2017 года девочку доставили в больницу на машине скорой помощи. Она задыхалась на протяжении нескольких часов, затем наступила кома 3-й степени. Тогда ребёнка подключили к аппарату ИВЛ, который оказался неисправным, более того, в баллонах был технический, а не медицинский кислород. Это привело к гибели девочки. В итоге суд признал виновными сотрудников больницы Наталью Ахтарьянову, Нину Вьюкову и Антона Богданова. Первая получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а Нина Вьюкова и Антон Богданов освобождены от наказания из-за истечения срока давности.

Отметим, что потерпевшими в суде выступили родители умершей девочки. Суд взыскал в их пользу 10 миллионов рублей в качестве компенсации.