В Еманжелинске открыли детскую поликлинику

Нововведения в здании оценили местные жители.

Послушать 00:00

Детскую поликлинику открыли в Еманжелинске. В здании организовали открытую регистратуру, а карточки с историями болезней хранятся в отдельном помещении.



Также в поликлинике есть стойка администратора и колл-центр для приема звонков. Первыми нововведения оценили жители Еманжелинска, которы отметили улучшения.

«Хорошо все сделали, в больнице стало красиво, в регистратуре по талончикам вызывают, удобно, не надо ждать большой очереди, хорошо»,— подчеркнула жительница Еманжелинска Ольга Ефимова.

Также изменился и интерьер здания. Стены покрасили в зелёный цвет, была закуплена светлая мебель. Кроме того, ввели систему «Бережливой поликлиники». Заказать талон можно через специальный терминал, а в здании установили экраны с расписанием работы врачей.