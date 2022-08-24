В магнитогорском парке «Притяжение» местные жители снова украли саженцы цветов

На следующий день воришки вернули похищенное на место

В Магнитогорске в парке «Притяжение» местные жители в очередной раз украли саженцы цветов. Заявлять в полицию сотрудникам общественного пространства не пришлось: на следующий день похитители вернули цветы на место и извинились, сообщили в пресс-службе «Притяжения».

Инцидент произошел в минувшие выходные. Вечером 20 августа мама с дочкой, прогуливаясь по парку, решили унести с собой саженцы цветов. Но уже утром 21 августа решили вернуть их на место.

«За ночь несуны одумались. Это радует. Здравый смысл победил неадекватную любовь к цветам. Претензий с нашей стороны нет, все... топор войны, то есть, саженцы... зарыты, где и должны были быть. Растения чувствуют себя хорошо, мы проверили!»— написали сотрудники парка на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В начале августа произошла аналогичная история: две женщины выкопали саженцы и понесли их домой. На очевидцев, которые делали им замечания и снимали происходящее на камеру, они не реагировали. Сотрудники «Притяжения» обратились в полицию, спустя неделю подозреваемую в краже нашли.