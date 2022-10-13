Челябинцам раздадут более восьми тысяч саженцев деревьев

Акция пройдет в Металлургическом районе

В Челябинске горожанам с 15 по 17 октября раздадут более восьми тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев. Где можно получить растения, рассказали в пресс-службе администрации Металлургического района.

«Проведение акции стало традицией для Металлургического района. Важно, чтобы на Южном Урале сохранялись и развивались различные экологические инициативы. Приглашаем всех за саженцами!» — говорится в сообщении.

15 и 16 октября саженцы можно получить с 10:00 до 11:00 перед Дворцом культуры ПАО «ЧМК». 17 октября мероприятие пройдет с 17:00 до 18:00 у киноцентра «Импульс».

Напомним, ранее в Челябинске на площади Павших Революционеров высадили 26 голубых елей и четыре лиственницы.