В Магнитогорске полицейские нашли женщину, укравшую саженцы из парка «Притяжение»

Местная жительница решила «оживить» цветы

В Магнитогорске полицейские установили личность женщины, которая выкопала саженцы в парке «Притяжение» 4 августа. Об этом сегодня, 13 августа, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

«Сотрудники уголовного розыска ОП „Правобережный“ установили жительницу нашего города, которая решила „оживить“ саженцы, взятые в парке „Притяжение“»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, вечером 4 августа посетители парка заметили двух девушек, которые выкопали саженцы с территории парка и отправились домой. На замечания они не реагировали. Команда «Притяжения» написала заявление в полицию.