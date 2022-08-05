В Магнитогорске из нового парка «Притяжение» украли саженцы

Местные жители сняли на видео, как две девушки несут выкопанные растения

В Магнитогорске посетители нового парка выкопали саженцы. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как две девушки несут полные пакеты растений и игнорируют замечания прохожих. Команда «Притяжения» обратилась в полицию. Об этом в пятницу, 5 августа, создатели проекта сообщили на своей странице в соцсети.

По словам очевидцев, инцидент произошел накануне вечером. Команда «Притяжения» поблагодарила жителей за неравнодушие и отметила, что большинство все-таки ценят современное благоустройство города и даже предлагают в дар свой посадочный материал.

«Здорово, что здравый смысл и воспитание преобладают в нашем городе, но смысл слова „Притяжение“ отдельные горожане трактуют для себя неправильно. Официально заявляем, что данный факт передан в полицию», — написали магнитогорцы в группе «Притяжение» в сети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области ИА «Первое областное» сообщили, что заявление зарегистрировано, на место выезжала следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне Дня металлурга в Магнитогорске состоялась торжественная церемония открытия первой очереди парка «Притяжение». В новом общественном пространстве запустили уникальный для города объект — светомузыкальный фонтан.







Фото: пресс-служба правительства Челябинской области, группа «Притяжение» (vk.com/attraction_place)