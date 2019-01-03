Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
69.47 -0.05 79.46 -0.2
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию

В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию

Последнее тело было извлечено из-под завалов.
сегодня в 19:50
  |  Происшествия

С 31 декабря в Магнитогорске велись работы по разбору завалов после взрыва подъезда жилого многоквартирного дома. Всего было найдено 39 тел погибших, в том числе 6 детей. Сейчас поисково-спасательная операция завершена.

Как утверждает первый заместитель министра МЧС Александр Чуприян, сотрудники ведомства уверены, что в здании людей больше нет, последнее тело было извлечено чуть больше часа назад.

МЧС России на месте трагедии теперь будут проводить только инженерно-строительные работы, чтобы обезопасить дом, в котором прогремел взрыв. Есть вероятность, что дом будет разделен на две половины, как раз по подъезду № 7.

Происшествия
Более 5,2 миллионов рублей сегодня получили пострадавшие в Магнитогорске
сегодня в 18:37
Более 5,2 миллионов рублей сегодня получили пострадавшие в Магнитогорске
Происшествия
Акция памяти «Магнитка, мы с тобой!» собрала сотни неравнодушных людей
сегодня в 15:32
Акция памяти «Магнитка, мы с тобой!» собрала сотни неравнодушных людей
Происшествия
Аэрофлот организует бесплатный перелет в Магнитогорск
сегодня в 13:48
Аэрофлот организует бесплатный перелет в Магнитогорск
Происшествия
Глава региона посетил пострадавших в больнице
сегодня в 11:14
Глава региона посетил пострадавших в больнице
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Комментарии

Геннадий
20:44, 03.01.2019
Постоянные взрывы в домах с газовым оборудованием. Огромные средства тратятся как на выплаты пострадавшим, так и на восстановление и строительство домов. Радикальное решение- законодательно запретить использование газа в жилых домах, пока что в строящихся. Но это сверхзатратно на данном этапе. А сейчас нужно повсеместно установить датчики довзрывных концентраций в каждой квартире. С блокировкой прекращения подачи газа. Это не так дорого. Жизнь людей дороже. Ввести уголовное ответственность за ненадлежащую эксплуатацию газоиспользующего оборудования. Может это поможет.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию
сегодня в 19:50
В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию
Происшествия
Более 5,2 миллионов рублей сегодня получили пострадавшие в Магнитогорске
сегодня в 18:37
Более 5,2 миллионов рублей сегодня получили пострадавшие в Магнитогорске
Происшествия
ММК направил 10 миллионов рублей для помощи пострадавшим
сегодня в 16:10
ММК направил 10 миллионов рублей для помощи пострадавшим
Происшествия
Акция памяти «Магнитка, мы с тобой!» собрала сотни неравнодушных людей
сегодня в 15:32
Акция памяти «Магнитка, мы с тобой!» собрала сотни неравнодушных людей
Происшествия
Матпомощь пострадавшим магнитогорцам уже начали выплачивать
сегодня в 15:01
Матпомощь пострадавшим магнитогорцам уже начали выплачивать
Происшествия
Южноуральцы обратились за психологической помощью 2800 раз
сегодня в 14:34
Южноуральцы обратились за психологической помощью 2800 раз
Происшествия
Аэрофлот организует бесплатный перелет в Магнитогорск
сегодня в 13:48
Аэрофлот организует бесплатный перелет в Магнитогорск
Происшествия
Жертв магнитогорской трагедии стало больше
сегодня в 13:29
Жертв магнитогорской трагедии стало больше
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6