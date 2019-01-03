/ В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию

Последнее тело было извлечено из-под завалов.

С 31 декабря в Магнитогорске велись работы по разбору завалов после взрыва подъезда жилого многоквартирного дома. Всего было найдено 39 тел погибших, в том числе 6 детей. Сейчас поисково-спасательная операция завершена.

Как утверждает первый заместитель министра МЧС Александр Чуприян, сотрудники ведомства уверены, что в здании людей больше нет, последнее тело было извлечено чуть больше часа назад.

МЧС России на месте трагедии теперь будут проводить только инженерно-строительные работы, чтобы обезопасить дом, в котором прогремел взрыв. Есть вероятность, что дом будет разделен на две половины, как раз по подъезду № 7.