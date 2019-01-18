Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.44 -0.32 75.63 -0.51
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 14:45
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
О температуре воздуха на сегодняшнюю ночь и выходные.
/ Спасатели региона показали, как помочь человеку, провалившемуся под лед

Спасатели региона показали, как помочь человеку, провалившемуся под лед

Были продемонстрированы несколько вариантов спасения человека из воды.
сегодня в 16:21
  |  Общество

Сегодня в Челябинске состоялось выездное практическое занятие, где были продемонстрированы элементы обеспечения безопасности на воде. Областная поисково-спасательная служба и пожарно-спасательные части показали варианты спасения утопающего в зимний период.

Ситуации были приближены к реальности: статист опустился в прорубь в специальном костюме, который используют водолазы для спасательных операций зимой. Это позволило ему не замерзнуть — костюм сохраняет тепло.

Костюм отсекает тело человека от воды в принципе, также надевается утеплитель. При условии, что человек работает, он находится в условиях как на суше: при движении становится жарко, при бездействии — начинает мерзнуть. — рассказал о нем спасатель 1 класса, водолазный специалист поисково-спасательной службы Челябинской области Игорь Якуба.

Из проруби статиста достали несколько раз подряд, продемонстрировав работу пожарно-спасательной части и поисково-спасательной службы. Для этого использовали специальные средства, в том числе линемет (средство, позволяющее метнуть веревку с грузом, чтобы за нее зацепился утопающий).

Были показаны элементы проведения спасательных работ по извлечению пострадавших, подъему затонувших предметов, подъему тел пострадавших. Например, подача спасательного «конца» (веревки) утопающему линеметом, который может подавать ее на 200 метров. Также работа водолазных станций по поиску и подъему тел погибших. Мобильная кран-балка областной службы, которая используется при подъеме более тяжелых объектов из водоема. — рассказывает заместитель начальника ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области» по поисково-спасательной работе Денис Гарифуллин.

В основном выезды осуществляются к рыбакам, которые выходят на тонкий лед, а также к водоемам, в которые идет подача горячей воды. Техника востребована, поэтому специалисты находятся в постоянной боевой готовности.

Если поступает вызов, что человек провалился под лед, все ближайшие подразделения пожарно-спасательных частей, спасательных отрядов выезжают незамедлительно. Если людей извлекли, а подо льдом остался, например, снегоход, то на место выезжает водолазная станция, специалисты готовятся, разворачивают оборудование, спокойно вытаскивают объект из воды. Но если в беде оказался человек, все подразделения выезжают в течение минуты. — подчеркнул Денис Гарифуллин.

Кроме того, на учениях было продемонстрировано оборудование и экипировка, которую используют спасатели, в том числе и водолазы. Это ботинки, чтобы удержаться в воде в вертикальном положении, шлемы, баллоны с кислородом и многое другое.

Общество
Южноуральцы могут лично поблагодарить участников спасательной операции в Магнитогорске
07.01.2019
Южноуральцы могут лично поблагодарить участников спасательной операции в Магнитогорске
Происшествия
Миасский пожарно-спасательный гарнизон проводит профилактическую работу с населением
05.01.2019
Миасский пожарно-спасательный гарнизон проводит профилактическую работу с населением
Происшествия
В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию
03.01.2019
В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию
Спорт
Челябинка стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту
27.09.2018
Челябинка стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
О состоянии пострадавшего в Магнитогорске Вани Фокина рассказали в Минздраве
сегодня в 18:02
О состоянии пострадавшего в Магнитогорске Вани Фокина рассказали в Минздраве
Общество
350 дворов региона благоустроят до 2024 года
сегодня в 17:18
350 дворов региона благоустроят до 2024 года
Хоккей
Артемий Панарин поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему вернуться на родину
сегодня в 17:03
Артемий Панарин поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему вернуться на родину
Общество
Спасатели региона показали, как помочь человеку, провалившемуся под лед
сегодня в 16:21
Спасатели региона показали, как помочь человеку, провалившемуся под лед
Общество
Трое пострадавших во время трагедии в Магнитогорске приобрели жилье
сегодня в 16:09
Трое пострадавших во время трагедии в Магнитогорске приобрели жилье
Общество
Обезопасить южноуральцев от пожаров в домах потребовал Борис Дубровский
сегодня в 15:48
Обезопасить южноуральцев от пожаров в домах потребовал Борис Дубровский
Общество
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
сегодня в 14:45
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
Общество
Лучших представительниц силовых структур выберут в Челябинске
сегодня в 14:30
Лучших представительниц силовых структур выберут в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6