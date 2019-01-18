/ Спасатели региона показали, как помочь человеку, провалившемуся под лед

Были продемонстрированы несколько вариантов спасения человека из воды.

Сегодня в Челябинске состоялось выездное практическое занятие, где были продемонстрированы элементы обеспечения безопасности на воде. Областная поисково-спасательная служба и пожарно-спасательные части показали варианты спасения утопающего в зимний период.

Ситуации были приближены к реальности: статист опустился в прорубь в специальном костюме, который используют водолазы для спасательных операций зимой. Это позволило ему не замерзнуть — костюм сохраняет тепло.

Костюм отсекает тело человека от воды в принципе, также надевается утеплитель. При условии, что человек работает, он находится в условиях как на суше: при движении становится жарко, при бездействии — начинает мерзнуть. — рассказал о нем спасатель 1 класса, водолазный специалист поисково-спасательной службы Челябинской области Игорь Якуба.

Из проруби статиста достали несколько раз подряд, продемонстрировав работу пожарно-спасательной части и поисково-спасательной службы. Для этого использовали специальные средства, в том числе линемет (средство, позволяющее метнуть веревку с грузом, чтобы за нее зацепился утопающий).

Были показаны элементы проведения спасательных работ по извлечению пострадавших, подъему затонувших предметов, подъему тел пострадавших. Например, подача спасательного «конца» (веревки) утопающему линеметом, который может подавать ее на 200 метров. Также работа водолазных станций по поиску и подъему тел погибших. Мобильная кран-балка областной службы, которая используется при подъеме более тяжелых объектов из водоема. — рассказывает заместитель начальника ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области» по поисково-спасательной работе Денис Гарифуллин.

В основном выезды осуществляются к рыбакам, которые выходят на тонкий лед, а также к водоемам, в которые идет подача горячей воды. Техника востребована, поэтому специалисты находятся в постоянной боевой готовности.

Если поступает вызов, что человек провалился под лед, все ближайшие подразделения пожарно-спасательных частей, спасательных отрядов выезжают незамедлительно. Если людей извлекли, а подо льдом остался, например, снегоход, то на место выезжает водолазная станция, специалисты готовятся, разворачивают оборудование, спокойно вытаскивают объект из воды. Но если в беде оказался человек, все подразделения выезжают в течение минуты. — подчеркнул Денис Гарифуллин.

Кроме того, на учениях было продемонстрировано оборудование и экипировка, которую используют спасатели, в том числе и водолазы. Это ботинки, чтобы удержаться в воде в вертикальном положении, шлемы, баллоны с кислородом и многое другое.