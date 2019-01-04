/ Губернатор и правительство Челябинской области выразили соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Всем пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и правительство региона выразили соболезнования всем пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. Обращение было опубликовано на официальном сайте губернатора Челябинской области.



Эта трагедия объединила тысячи россиян и мобилизовала силы всех ведомств и служб, чья задача — помогать и обеспечивать безопасность граждан. Оперативные и слаженные действия прибывших на место подразделений, грамотное руководство операцией позволили спасти человеческие жизни и предотвратить новые возможные жертвы. Мы вместе с вами, дорогие магнитогорцы, чтобы поддержать вас в произошедшем несчастье. — отметил Борис Дубровский.

Отметим, что глава региона присутствовал на месте трагедии и в оперативном штабе на протяжении всего всей поисково-спасательной операции.