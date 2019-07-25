В Магнитогорске загорелась аглофабрика

Причины пожара пока неизвестны.

Сегодня, 25 июля, жители Магнитогорска стали выкладывать в социальных сетях видео пожара на аглофабрике ММК. В пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области заявили, что в здании загорелась транспортерная лента.

«Пожар был ликвидирован в 10:35. Погибших и пострадавших от огня нет. На производственный процесс предприятия данное происшествие не повлияло», — рассказали в пресс-центре ГУ МЧС России Челябинской области.

Однако причины возгорания остаются неизвестными. Все обстоятельства происшествия уточняются.