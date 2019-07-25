В МЧС рассказали о правилах пожарной безопасности в палаточных городках

На данный момент в России нет правовых документов, регулирующих эту область.

В ночь с 22 на 23 июля произошел пожар в детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае. В результате возгорания сгорели 20 из 26 палаток. Пострадали 12 человек, в том числе семеро детей, четверо — погибли. На момент трагедии в лагере находились почти 200 детей. В качестве одной из версий случившегося рассматривается неисправность обогревателя.

Учитывая то, что сейчас идет основной сезон для палаточных лагерей, редакция сайта «Первый областной» решила узнать, какие правила нужно соблюдать организаторам подобных городков. Этот вопрос мы задали замначальнику Главного управления МЧС по Челябинской области Эдуарду Дорожкину.

«Для обеспечения безопасности нужно размещать лагерь под кронами деревьев. Чтобы исключить переход с одной палатки на другую необходимо устанавливать их друг от друга на противопожарном расстоянии. Разводить открытый огонь следует на расстоянии не ближе 20 метров к палаткам. Также в лагере должны присутствовать первичные средства пожаротушения. Строго запрещается устанавливать какие-либо обогреватели, газовые или электрические горелки», — рассказал Эдуард Дорожкин.

Также замначальника отметил, что несмотря на отсутствие в России нормативной базы, которая регулировала бы требования пожарной безопасности к нестационарным палаточным городкам. Необходимо соблюдать вышеперечисленные правила для того, чтобы подобная трагедия не повторилась вновь.