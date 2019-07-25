В Миассе произошел вопиющий случай мошенничества

Всего пострадавший потерял 35 тысяч рублей.

В Миассе местный житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Челябинской области.

Потерпевший заявил, что на одном из интернет-порталов он увидел рекламу сайта по оформлению кредита. Через некоторое время после оформления заявки с ним связалась «сотрудница банка», которая сообщила об одобрении кредитной суммы. Но при этом она добавила, что для получения денежных средств необходимо перевести 2500 рублей за оформления пакета документов.

«Позже мужчине поступали звонки с предложениями оплатить страховку и прочие услуги - общая сумма переводов составила более 35 тысяч рублей. При этом кредитная сумма так и не была получена, а представители «банка» перестали выходить на связь», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе МВД по Челябинской области.

По заявлению потерпевшего было заведено уголовное дело по статье мошенничество. Виновникам преступления может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

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