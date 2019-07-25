Магнитогорские теннисисты приехали с наградами из Италии

Спортсмены стали призерами Чемпионата Европы.

В июле теннисисты из Магнитогорска привезли награды с Чемпионата Европы. Еще в феврале спортсмены стали чемпионами России, а уже летом отправились в Италию, чтобы покорить Европу. Там на территории Университетского Спортивного Центра «Камерино» прошел студенческий Чемпионат Европы.



«Что касается уровня теннисистов, то хотелось бы выделить ряд сильных университетов из Турции, Хорватии, Польши, Англии – почти все их студенты представляют себя уже в Сборной своей страны, с такими соперниками нам было тяжело проводить встречи. На мой взгляд, команда МГТУ им. Г.И. Носова достойно выступила на международной арене», – поделился заведующий спортклубом Максим Корноухов.



В мужском командном зачете в финальной игре наши спортсмены проиграли студентам из Турции 1:3. Девушки уступили английскому университету 0:3 и взяли «бронзу».