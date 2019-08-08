В Магнитогорске задержали подозреваемого в покушении на убийство

Расследование уголовного дела продолжается.

Вчера, 7 августа, в одном из дворов Магнитогорска прогремел взрыв. Пострадал уроженец Таджикистана, когда утром открыл дверь своего автомобиля. По предварительной версии следствия, причиной стала торговая деятельность пострадавшего. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, п.«е» части 2 статьи 105 УК РФ «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

«В одном из дворов нашего города в автомобиле было заложено маломощное взрывное устройство направленного действия. Пострадал водитель, который открывал дверь. Администрация Магнитогорска обращается к жителям и просит их не поддаваться на провокации», — сообщили на сайте Администрации города Магнитогорска.

На месте работали следователи, криминалисты, сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД. Благодаря слаженным оперативным действиям, удалось установить личность и задержать подозреваемого в совершении этого покушения.

«Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в пресс-службе Слудственного Управления СК России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.