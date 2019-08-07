По факту взрыва на Южном Урале возбудили уголовное дело

На магнитогорца могло быть организовано покушение на убийство.

Следственное Управление Следственного Комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту взрыва, произошедшего сегодня в Магнитогорске. Утром мужчина подошел к своему автомобилю, а после того, как он открыл дверь, произошел громкий хлопок. Хозяин автомобиля получил ранения и был доставлен в Медицинское учреждение Магнитогорска. По словам очевидцев, все произошло за несколько секунд. Звук разбудил даже тех, чьи окна выходят на противоположную от двора сторону. Житель дома, рядом с которым прогремел хлопок, рассказал, что рядом с автомобилем после взрыва он видел пакет.

«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, а также сотрудники оперативных служб. В качестве основной, рассматривается версия преступления, связанная с торговой деятельностью потерпевшего на продуктовом рынке»,— сообщают в пресс-службе Следственного Управления СК России по Челябинской области.

Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства произошедшего и найти тех, кто к этому причастен. По факту взрыва было заведено уголовное дело о покушении на убийство. Ведутся следственные мероприятия, которые контролирует руководство следственного управления.

Водео с места событий Вы можете посмотреть здесь.