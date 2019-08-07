Следственное Управление Следственного Комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту взрыва, произошедшего сегодня в Магнитогорске. Утром мужчина подошел к своему автомобилю, а после того, как он открыл дверь, произошел громкий хлопок. Хозяин автомобиля получил ранения и был доставлен в Медицинское учреждение Магнитогорска. По словам очевидцев, все произошло за несколько секунд. Звук разбудил даже тех, чьи окна выходят на противоположную от двора сторону. Житель дома, рядом с которым прогремел хлопок, рассказал, что рядом с автомобилем после взрыва он видел пакет.
«На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, а также сотрудники оперативных служб. В качестве основной, рассматривается версия преступления, связанная с торговой деятельностью потерпевшего на продуктовом рынке»,— сообщают в пресс-службе Следственного Управления СК России по Челябинской области.
Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства произошедшего и найти тех, кто к этому причастен. По факту взрыва было заведено уголовное дело о покушении на убийство. Ведутся следственные мероприятия, которые контролирует руководство следственного управления.
Водео с места событий Вы можете посмотреть здесь.