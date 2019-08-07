В Магнитогорске прямо во дворе жилого дома взорвалась машина

Пострадал хозяин автомобиля.

На Южном Урале утром 7 августа прогремел взрыв. В одном из дворов Магнитогорска в 8 утра рванул легковой автомобиль. Как утверждают очевидцы, хозяин машины открыл дверь, после чего произошел взрыв.

По сообщению минздрава Челябинской области, бригада скорой помощи прибыла на место происшествия спустя 11 минут. Пострадавший хозяин автомобиля был госпитализирован в городскую больницу Магнитогорска. Врачи его состояние оценивают как средне тяжелое.

По предварительным данным пострадал хозяин автомобиля. Место происшествия было оцеплено, сейчас там работают сотрудники спецслужб.