За двойное убийство челябинцы предстали перед судом

В ходе расправы над своими жертвами мужчины орудовали кулаками и сковородой.

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В Челябинске, мужчин, которые в зимние праздники расправились с двумя знакомыми, приговорили к 18 и 12 годам в колонии. Об этом сообщил Челябинский областной суд.

С 3 по 4 января 2018 года Олег Горянский и Артем Жидик отдыхали со знакомыми в Курчатовском районе. Пьяный хозяин дома Горянский поругался с одним из гостей и избил его до смерти. После этого подсудимый поссорился со вторым мужчиной, который тоже лишился жизни. Перед судом предстали двое: убийца и соучастник. В судебном заседании подсудимые меняли версии.

«В ходе предварительного следствия, осужденные заявляли, что один убил одного человека, а другой второго. Затем каждый начал говорить про своего соучастника. О том, что соучастник убил двоих человек», — пояснил Александр Кротов, прокурор отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры региона.

В ходе следствия выяснилось, что ни Горянский, ни Жидик на тот момент не работали. Первый ранее уже был судим за убийство. Его выпустили в 2017 году.

«Суд назначил Горянскому наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет 1 месяц в колонии особого режима. Жидику — 12 лет в колонии строгого режима. Также каждому назначено дополнительное наказание — ограничение свободы на срок: Горянскому один год шесть месяцев, Жидику — один год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы)», — пояснили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Также Горянский выплатит родственнику одного из погибших 2 миллиона рублей в качестве морального ущерба и более 61 тысячи рублей за расходы на погребение. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.