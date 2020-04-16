В Магнитогорске за ДТП завели уголовное дело на водителя скорой

Мужчина на служебной машине задним ходом сбил пенсионера.





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В Магнитогорске на водителя скорой помощи завели уголовное дело за наезд на пешехода. Инцидент произошёл зимой прошлого года во дворе возле дома по улице Калмыкова.



В тёмное время суток водитель на скорой марки «Луидор» задним ходом наехал на пешехода, который шёл параллельно тротуару. В результате мужчине 1956 года был причинён тяжкий вред здоровью.

«„При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения“, п. 8.12 ПДД РФ „Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц“», — рассказали «Первому областному» в группе пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску.

Правоохранители считают, что водитель скорой ответственен по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ. За данное преступление ему может грозить до 3 лет лишения свободы. Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.