Уголовным делом завершилась поставка оборудования в челябинский онкоцентр

Фигурантами дела оказались чиновники Минздрава Челябинской области.

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В Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц в министерстве здравоохранения при исполнении государственного контракта на поставку операционных столов. Подробнее сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Известно, что в 2018 году между министерством здравоохранения Челябинской области и ГБУЗ «Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины» был заключён государственный контракт на поставку пяти операционных столов общей стоимостью 22 миллиона 572 тысяч 499 рублей. По акту приёма-передачи оборудование было принято комиссией Минздрава, однако фактически в учреждение были поставлены другие столы, но с документацией тех, которые указаны в контракте. По этой причине центр онкологии не принял оборудование в эксплуатацию.

Кроме того, на момент подписания акта приёма-передачи столов, сведения о них отсутствовали в государственном реестре территориального органа Росздравнадзора Челябинской области.

«В нарушение норм закона должностными лицами министерства принято оборудование, не отвечающее условиям заключенного государственного контракта и не зарегистрированное в установленном законом порядке. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1.1. статьи 293 УК РФ „халатность с причинением особо крупного ущерба“»,— сообщили в ведомстве.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратурой Челябинской области.