В Магнитогорске водитель сбил молодую девушку

Прямо перед этим автолюбитель успел попасть в еще одно ДТП.

В Магнитогорске столкнулись две машины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.



Инцидент произошел утром 15 августа на улице Боткина. Автомобиль марки «ВАЗ» столкнулся с остановившейся впереди машиной марки «Лада». После этого водитель «ВАЗа» наехал на 16-девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована, пассажир автомобиля „Лада“, 38-летний мужчина, получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — заявили в пресс-службе управления ГИБДД.

Сотрудниками Госавтоинспекции уже установлены личности всех участников происшествия, которые являются жителями Магнитогорска.