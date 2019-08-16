«Претензий больше нет»: суд вынес решение по делу поцарапанного волком мальчика

Владельца животного обязали возместить материальный ущерб семье ребенка.

Суд Тракторозаводского района Челябинска вынес решение по взысканию морального вреда с владельца волка. Напомним, что в марте 2019 года, по словам матери ребенка, волк накинулся на ее 11-летнего сына, когда они гуляли в парке имени Гагарина.

«Истец на исковых требованиях настаивала и просила взыскать с ответчика моральный вред в размере 50000 рублей. С владельца взыскано в пользу матери ребенка, действующей в интересах несовершеннолетнего сына, компенсация морального вреда в размере 15000 рублей», — сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

Больше претензий к владельцу волка мать мальчика не имеет.

«Все в порядке, претензий больше нет», — рассказала сайту «Первый областной» Динара Фролова.

Владелец животного Сергей хочет обжаловать решение суда.

«Суд грубо нарушил всевозможные нормы гражданского судопроизводства», — сообщил сайту «Первый областной» Сергей Панасенко.

Он утверждает, что его питомец ласковый и дружелюбный, а то, что люди приняли за нападение волка, было всего лишь игрой. А иск мужчина ранее назвал юридическим экстремизмом.