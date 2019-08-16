В Челябинской области произошло ДТП с автобусом

На данный момент есть информация о четырех пострадавших.

Сегодня, 16 августа, на трассе в Челябинской области произошло страшное ДТП. Есть пострадавшие. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Авария произошла в 14:45 на 183 километре автодороги Магнитогорск—Чебаркуль с участием автобуса и грузового автомобиля.

«Столкнулись автобус марки “Ивеко” и грузовик марки “Фотон”. Водитель автобуса 1988 года рождения и три пассажира получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения», — сообщили сайту «Первый областной» в ведомстве.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса. Все обстоятельства пока уточняются.