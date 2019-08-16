В Челябинске крышка люка пробила бензобак грузовика

Очевидцы сообщали о запахе дизельного топлива.

Сегодня, 16 июля, неподалеку от пересечения улиц Свободы и Труда произошло необычное ДТП. Водитель большегруза перевозил партию игрушек от «Детского мира», наехал на люк напротив строящегося ЖК «Башня Свободы», из-за чего крышка отскочила прямо в бензобак машины. На дорогу разлилось полторы тонны дизельного топлива.



«Запах солярки стоял около часа, приезжала одна машина скорой помощи. Сейчас вся дорога в пятнах», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» очевидцы на месте происшествия.

Сейчас крышка поставлена на место. В администрации города не смогли прокомментировать ситуацию, посоветовав обратиться к подрядчику — компании «Южуралмост», однако ее представители в свою очередь переложили ответственность за «взлетевший» люк на управление дорожного хозяйства.