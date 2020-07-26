В Магнитогорске ребенок выпал из окна многоквартирного дома

Ребенок получил серьезные травмы.

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В Челябинской области еще один ребенок выпал из открытого окна многоквартирного дома. На этот раз трагедия произошла в Магнитогорске в минувшую. пятницу. Пятилетний мальчик находился дома со своей семьей, но в момент, когда он оказался на подоконнике, родителей рядом не было.

После падения ребенка обнаружили соседи. Он был госпитализирован в медицинское учреждение, где был помещен в отделение реанимации.

«На данный момент новой информации о состоянии ребенка нет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Напоминаем, что в Челябинской области участились случаи падения детей из окон. Для того, чтобы избежать трагедии необходимо соблюдать меры предосторожности: оборудовать окна специальными замками; убрать мебель от окон, чтобы ребенок не мог попасть на подоконник; а также не оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами.