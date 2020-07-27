ОПГ из Магнитогорска «зарабатывала» на краже элитных автомобилей

Общая сумма ущерба составила более 6 миллионов рублей.

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Под двум статьям уголовного кодекса России будут судить троих жителей Магнитогорска. Мужчин обвиняют в краже в особо крупном размере и повреждении чужого имущества. Заключение по делу утвердила прокуратура Ленинского района Магнитогорска.



Следствие считает, что подозреваемые причастны к серии автомобильных краж, происходивших на территории города металлургов с сентября по ноябрь прошлого года. Всего за этот период было угнано 5 машин, 4 из которых. — «Киа Спортейдж». Также, по данным прокуратуры, после похищения транспорт направлялся в Орск для временного хранения.

«Соучастники похитили 4 автомобиля „Киа Спортейдж“ и автомобиль „Тойота Рав 4“, при этом повредив последний на сумму 97 755 рублей. Своими преступными действиями причинили потерпевшим ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 1,2 миллиона рублей»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Подозреваемых будут судить по пункту «в» часть 3, «б» часть 4 статьи «Кража, совершенная в крупном и особо крупном размерах» и части 1 статьи «Повреждение чужого имущества» уголовного кодекса России. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска где его рассмотрят по существу.