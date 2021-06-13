В Челябинске прошла выставка ретро-автомобилей

Зрители увидели более ста отреставрированных машин

На Театральной площади в Челябинске 13 июня прошел фестиваль ретро-техники «Машина времени». На выставке были представлены более ста единиц автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другой колесной техники, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В выставке приняли участие не только челябинцы. Технику пригнали из Перми, Екатеринбурга и Кургана.

В каждой машине можно было посидеть. А еще сфотографироваться с водителем — за рулем автомобилей были представители реконструкторского клуба «Дивизион», одетые в костюмы соответствующих эпох. Для гостей площадки устроили фотосессии, конкурсы и розыгрыши сувениров.