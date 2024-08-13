В Магнитогорске председатель садового товарищества пойдет под суд

Его обвиняют в присвоении и растрате

В Магнитогорске в суд ушло дело в отношении председателя, обвиняемого в присвоении и растрате денежных средств садового некоммерческого товарищества. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



По версии следствия, председатель с 2022 по 2023 год давал указания работникам кассы СНТ, тем самым оформлял в свой подотчет деньги. Их он тратил по своему усмотрению.

«Особенностью уголовного дела было отсутствие необходимой бухгалтерской документации, учета наличных денежных средств и нарушений в кассовой дисциплине. В ходе следствия предоставлялись сфальсифицированные документы — протоколы собраний членов правления, которые были опровергнуты следствием», — рассказали в пресс-службе.

В отношении председателя возбудили уголовное дело по двум эпизодам части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело состоит из пяти томов. Во время расследования допросили десятки свидетелей, провели бухгалтерские экспертизы.

Дело направили в Ленинский райсуд Магнитогорска.