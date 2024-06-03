В Челябинске женщина пойдет под суд за хищение 84 млн рублей при незаконной продаже квартир

Обвиняемая организовала ОПГ черных риелторов

В Челябинске завершили расследование по уголовным делам в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, разбое, организации ОПГ и отмывании денег (статьи 210 УК РФ, 159 УК ПФ, 162 УК РФ, 327 УК РФ, 174.1 УК РФ). Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемая вступила в преступное сообщество, которым впоследствии руководила. Вместе с подельниками женщина занялась хищением квартир, собственники которых скончались или вели аморальный образ жизни.

В период с января 2019 года по август 2022 года обвиняемая, возглавляя ОПГ, незаконно приобрела права на жилые помещения, заключая фиктивные сделки купли-продажи.

Для совершения мошеннических действий участники организованной группы подделывали паспорта потерпевших, официальные документы, с помощью которых переоформляли право собственности на квартиры.

«Одна из квартир стоимостью более 1,7 миллиона рублей была переоформлена на одного из участников ОПГ и легализована. Общий ущерб от преступлений группировки составил более 84 миллионов рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд.