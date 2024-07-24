В Златоусте вынесли приговор замначальника управления ЖКХ за хищение на 11 миллионов рублей

Также осужден его подельник

Златоустовский городской суд вынес приговор заместителю начальника управления ЖКХ Владимиру Горбунову и бывшему начальнику участка МБУ «Благоустройство» Сергею Фролову. Они признаны виновными в краже (статья 158 УК РФ). Об этом сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Суд установил, что виновные попросили рабочих, не осведомленных в преступных намерениях, демонтировать 525 тонн металлоконструкций со здания завода «Булат». Похищенное имущество обвиняемые сдали в пункт приема металла. Ущерб составил 11 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

«Горбунову назначили наказание сроком на два года и шесть месяцев в колонии общего режима. Фролову — два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — прокомментировали в ведомстве.

Также виновные должны полностью возместить ущерб администрации Златоустовского городского округа.