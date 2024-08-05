Копейчанки пойдут под суд за хищение 2,7 млн рублей у малоимущих жителей

Среди пострадавших числятся 67 человек

Прокуратура Копейска направила в суд уголовное дело в отношении двух женщин, обвиняемых в обмане малоимущих людей. Сумма ущерба составила 2,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Одна из обвиняемых работала менеджером микрофинансовой организации в Челябинске. По данным ведомства, она разработала план, как обманом вытянуть деньги из людей, испытывающих финансовые трудности. К нему она подключила свою знакомую.

«Обвиняемые находили указанных лиц, уговаривали оформить микрозаймы на суммы не более 40 тысяч рублей, обещали исполнить долговые обязательства по оформленным микрозаймам, за что передавали денежное вознаграждение до пяти тысяч рублей. Впоследствии для придания правомерности сделок вносили за граждан незначительные платежи по долговым обязательствам, не выполняя их в полном объеме», — сказали в пресс-службе.

С октября 2018 года по февраль 2019‑го аферистки похитили 2,7 миллиона рублей у 67 жителей Копейска и Челябинска. В отношении женщин расследовалось уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).