В Магнитогорске порывом ветра надувной батут вынесло на проезжую часть

Конструкцию вынесло на центральный проспект города.

В Магнитогорске детский надувной батут ветром вынесло прямо на проезжую часть. Конструкцию установили на пересечении улицы Труда и проспекта Карла Маркса на днях. Сильный порыв ветра сорвал крепления и батут «приземлился» прямо на центральный проспект города. Жители Магнитогорска активно обсуждают происшествие в социальных сетях. Детей на аттракцион сегодня не пускали.



Мы подходили с ребёнком, нам отказали даже когда ветер не такой сильный был. — делится наблюдениями пользователь Аня Кукушкина.

Некоторые пользователи осуждают владельцев батута, за то, что его вообще установили в такую погоду.



Отметим, что МЧС предупреждало о том, что в Челябинской области ветер может достигать порывов до 27 метров в секунду.

