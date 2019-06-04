/ В Магнитогорске порывом ветра надувной батут вынесло на проезжую часть

В Магнитогорске детский надувной батут ветром вынесло прямо на проезжую часть. Конструкцию установили на пересечении улицы Труда и проспекта Карла Маркса на днях. Сильный порыв ветра сорвал крепления и батут «приземлился» прямо на центральный проспект города. Жители Магнитогорска активно обсуждают происшествие в социальных сетях. Детей на аттракцион сегодня не пускали.
Мы подходили с ребёнком, нам отказали даже когда ветер не такой сильный был. — делится наблюдениями пользователь Аня Кукушкина.
Некоторые пользователи осуждают владельцев батута, за то, что его вообще установили в такую погоду.
Отметим, что МЧС предупреждало о том, что в Челябинской области ветер может достигать порывов до 27 метров в секунду.
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