/ 39 птиц и облаков украсили пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

Работа выполнена в память о жертвах трагедии.

В Магнитогорске завершилась оформление разрушенного взрывом дома № 164. Фасад здания украсили 39 птиц и облаков. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал один из художников, граффитист Тимур Абдуллаев.

Птицы и облака выполнены в стиле оригами. Число 39 не случайно — именно столько человек погибло в результате взрыва, который произошел утром 31 декабря.

Наконец-то завершили роспись двух фасадов в г. Магнитогорск. 39 птиц и облака, на месте трагедии унёсшей так много жизней. — поделился на своей странице во «Вконтакте» Тимур Абдуллаев.

Роспись челябинец делал вместе с магнитогорцем Михаилом Котловановым. Как отметили в пресс-службе администрации металлургического города, работа по оформлению здания велась по согласованию с местными жителями. По словам главного архитектора Магнитогорска Дмитрия Хоменко, горожане однозначно отказались от воздвижения памятника, часовни или стелы.