/ Жители Магнитогорска согласились на граффити с белыми птицами на месте обрушения

Также продолжается благоустройство пострадавшей территории.

Фасад пострадавшего от взрыва дома № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске все же украсит граффити с изображением летящих в небо белых птиц. После согласования с жителями города к оформлению стен приступили художники-граффитисты.

Как отметил главный архитектор администрации Магнитогорска Дмитрий Хоменко, эскиз создал заведующий кафедрой дизайна МГТУ имени Г. И. Носова Андрей Григорьев. В жизнь идею воплощают известные в регионе мастера: Михаил Котлованов и Тимур Абдуллаев.

Мы собирались с жителями, общались, выслушивали их идеи и предложения. Все они однозначно отказались от воздвижения памятника, часовни или стелы. На стенах дома появятся изображения белых птиц и неба, выполненные в стиле оригами. — рассказал сайту «Первый областной» главный архитектор администрации Магнитогорска Дмитрий Хоменко.

В пресс-службе магнитогорской администрации отметили, что все работы планируется закончить до конца недели. Благоустройство пострадавшей территории продолжается.

Отметим, что ранее жители отказывались от изображения 39 белых птиц, потому что они напоминали о трагедии.

Напомним, взрыв в Магнитогорске прогремел утром 31 декабря. Трагедия унесла жизни 39 человек.