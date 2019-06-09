/ Южноуралец обнаружил в консервах морского гостя

В банке с любимой килькой житель Челябинской области обнаружил другой «‎деликатес».

Магнитогорец приобрёл в магазине банку с любимой килькой в томатном соусе, но покупка оказалась не такой уж удачной. Открыв консервы, южноуралец обнаружил среди привычной рыбы другого обитателя морского дна.

Обладатель «приятного бонуса» сразу же выложил информацию о находке в одно из сообществ социальной сети «ВКонтакте». Пользователь сфотографировал неизвестное существо со всевозможных ракурсов, чтобы остальные убедились, что речь идёт не о кильке-переростке.

Находка жителя Магнитогорска вызвала бурные обсуждения и даже споры в социальных сетях. Как только южноуральцы не нарекли бедное существо: и доисторической амфибией, и сколопендрой в томате, и страшненькой сестрой кильки, и личинкой «Чужого». Особо начитанные и любознательные пользователи предположили, что любителю консервов передали привет из юрского периода. Однако на особо впечатлительных такая «сколопендра в томате» подействовала не очень хорошо, и они потеряли аппетит как минимум до конца дня.

«Я теперь вообще ее больше есть не смогу», — высказалась жительница Магнитогорска.

Вы тоже озадачены таинственным сюрпризом? «Чудом в томате» оказался морской таракан, который может достигать десяти сантиметров в длину. Живут эти ракообразные в Балтийском и Белом морях, а также в Ледовитом океане и некоторых больших озерах России и Скандинавии. Так что будьте внимательнее, когда откроете купленную банку с любимой рыбкой, чтобы «не съесть что-то не то».