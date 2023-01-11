Две челябинки отдали мошенникам 195 тысяч рублей, поверив схеме «ваш родственник попал в ДТП»

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что не звонят гражданам с просьбами отдать свои сбережения

В Челябинске 57-летняя и 79-летняя женщины стали жертвами мошенников и отдали по их указке 195 тысяч рублей. Об этом сегодня, 11 января, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

В обоих случаях потерпевшим позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что родственники женщин попали в ДТП. Чтобы уладить последствия, потерпевшим предложили заплатить деньги. Женщины отдали 115 и 80 тысяч рублей.

По факту происшествий в отделах полиции «Тракторозаводский» и «Курчатовский» возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Если вам поступают подобные звонки, вы можете быть уверены, что это мошенники. В таких случаях необходимо сразу перезвонить родственнику, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную информацию. Обычно этого бывает достаточно, чтобы выйти из-под влияния злоумышленников. Даже если родственник не берет трубку, стоит позвонить еще кому-либо из вашего окружения, чтобы не вовлеченный в панические эмоции человек смог трезво оценить происходящее», — напомнили в полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, в Златоусте полицейские по горячим следам задержали 22-летнего мужчину, который работал курьером по мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП» и забрал у пенсионерок 150 тысяч рублей.