В Магнитогорске поезд сбил иномарку

Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

В Челябинской области товарный поезд сбил легковой автомобиль на железнодорожном переезде. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

Инцидент произошел утром сегодняшнего дня, 29 июля, на улице Сульфидной в Магнитогорске. Судя по фотографиям, состав протащил легковушку Chevrolet несколько метров. Больше всего пострадала правая часть автомобиля.

По предварительной информации, водитель остался жив, однако обстоятельства происшествия пока неизвестны. Видео с места событий вы можете увидеть на 1obl.tv.