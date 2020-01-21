Челябинский поезд насмерть сбил пенсионерку в Прикамье

Женщина не отреагировала на сигнал машиниста об опасности.

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19 января на железнодорожных путях в Прикамье скончалась пенсионерка 1947 года рождения. Она попала под поезд, который следовал из Челябинска в Санкт-Петербург. Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте, женщина в районе 22:40 пыталась перейти железную дорогу, но не убедилась в безопасности своего намерения.

«По предварительным данным, пострадавшая шла вблизи железнодорожных путей в габарите движения поезда. Машинист приближающегося пассажирского поезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но женщина на сигналы не реагировала. Ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных множественных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили работников локомотивной бригады и родственников погибшей. В настоящее время проводится доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение.