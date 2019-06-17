/ Рабочего насмерть зажало между вагонами в Челябинской области

Инцидент произошел на станции «Гранитная» в Магнитогорске.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в Магнитогорске. Одного из рабочих зажало между сцепками двух вагонов. Происшествие случилось в воскресенье, 16 июня, утром на станции Гранитная.

На 7 железнодорожном пути станции «Гранитная» произошел смертельный случай с составителем поездов. При техническом осмотре сформированного поезда на пути № 7 в адрес станции «Манитогорск-Грузовой» осмотрщиком вагонов была обнаружена неисправность сцепки между 6-7 вагонами в хвосте поезда. Прибыв на место, работник, закрепив шесть вагонов с хвоста, произвел расцепку вагонов и приподнял автосцепку руками в межвагонном пространстве для устранения неисправности. После этого машинист локомотива несанкционированно привел состав в движение для прицепки вагонов, в результате чего работник был зажат между сцепками 6-7 вагонов. — гласит сообщение в группе «Я работаю на ММК».

В следственном комитете сайту «Первый областной» подтвердили информацию. Проверку по факту случившегося проводит Орджоникидзевский межрайонный следственный отдел.

Отметим, что согласно информации из социальных сетей, погибший работал на ММК с ноября 2018 года. На самостоятельную работу он перешел с января этого года.