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Уличный художник разукрасил электрошкафы в Магнитогорске

Михаил Котлованов подготовил подарок ко дню рождения города.
сегодня в 10:49
  |  Общество

Магнитогорск активно готовится к 90-летнему юбилею города. Уже известна программа масштабных мероприятий. Так, поздравить металлургический город с днем рождения приедут такие звезды российской эстрады как «Би-2» и Валерия.

Масштабный проект ко дню города задумал и известный на Южном Урале мастер граффити из Магнитогорска Михаил Котлованов. Райтер решил сделать подарок городу, раскрасив 40 электрошкафов в различных точках Магнитогорска. Как пояснил сам мастер, каждая работа будет выполнена в уникальном стиле.

Я решил сделать такой подарок к дню города. Всего будет 40 шкафов, сделал уже 15. В разных районах, от новых до Левого берега, рисунки будут разные. — рассказал сайту «Первый областной» райтер Михаил Котлованов.

Отметим, что это не первый масштабный проект Михаила Котлованова. Ранее райтер стал автором граффити с изображением репера Децла, разукрасил трамвай с логотипом местного «Металлурга» и портретами знаменитых хоккеистов, а также стал одним из авторов граффити на стене дома № 164 на проспекте Карла Маркса.

День рождения Магнитогорска совпадает с Днем металлурга — 29 июня.

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Комментарии

Елена Молканова
19:29, 18.06.2019
Родина и граждане России это не одно и тоже
Елена Молканова
19:28, 18.06.2019
Этой страны не рассчитываю,хотя имею право на нормальную пенсию,но денег нет ,но вы держитесь,а Родине я ничего делать не собираюсь,каждый сам за себя
Елена Молканова
19:26, 18.06.2019
А кто здесь ныл? Я уже лет 20 ни на что от этой страны не расс
Имран Захаев
19:24, 18.06.2019
Елена, ясно. Давайте договоримся так, спорить у меня нет никакого желания. Пока вы не поймёте, что никто вам ничего не должен, ничего не изменится. Надо просто чётко понимать и делать всё на благо Родины. И прекратить ныть. Такие дела. Всего вам доброго. Пока.
Елена Молканова
19:13, 18.06.2019
Имран, для меня - нет
Имран Захаев
19:13, 18.06.2019
Елена, а власть это не граждане?
Елена Молканова
19:11, 18.06.2019
Имран, для граждан России делаю это регулярно, для власти - не хочу
Имран Захаев
19:07, 18.06.2019
Елена, в вас играет егоцентризм. Не более. Вы сначала сделайте, что то полезное для страны.
Елена Молканова
19:02, 18.06.2019
Имран, я испытываю гордость за свой терпеливый народ, а Вы - за власть,вот и вся разница
Имран Захаев
18:59, 18.06.2019
Елена, и последний к вам вопрос - риторический - когда играет гимн России вы испытываете гордость за страну.? Можете не отвечать.

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