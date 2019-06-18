/ Уличный художник разукрасил электрошкафы в Магнитогорске

Михаил Котлованов подготовил подарок ко дню рождения города.

Магнитогорск активно готовится к 90-летнему юбилею города. Уже известна программа масштабных мероприятий. Так, поздравить металлургический город с днем рождения приедут такие звезды российской эстрады как «Би-2» и Валерия.

Масштабный проект ко дню города задумал и известный на Южном Урале мастер граффити из Магнитогорска Михаил Котлованов. Райтер решил сделать подарок городу, раскрасив 40 электрошкафов в различных точках Магнитогорска. Как пояснил сам мастер, каждая работа будет выполнена в уникальном стиле.

Я решил сделать такой подарок к дню города. Всего будет 40 шкафов, сделал уже 15. В разных районах, от новых до Левого берега, рисунки будут разные. — рассказал сайту «Первый областной» райтер Михаил Котлованов.

Отметим, что это не первый масштабный проект Михаила Котлованова. Ранее райтер стал автором граффити с изображением репера Децла, разукрасил трамвай с логотипом местного «Металлурга» и портретами знаменитых хоккеистов, а также стал одним из авторов граффити на стене дома № 164 на проспекте Карла Маркса.

День рождения Магнитогорска совпадает с Днем металлурга — 29 июня.