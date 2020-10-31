В Магнитогорске от коронавируса скончалась 49-летняя медсестра

Минздрав Челябинской области рассказал о том, какой медик была в работе.

Послушать 00:00

В Магнитогорске Челябинской области на 49 году жизни скончалась медицинская сестра городской больницы № 3. Предварительный диагноз — коронавирусная инфекция. Об этом сегодня, 31 октября, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«Более 30 лет она проработала в травматологическом пункте, оказывая медицинскую помощь пациентам. Её всегда отличали жизнелюбие, оптимизм, отзывчивость и ответственность»,— рассказали в ведомстве.

За годы добросовестного и нелёгкого труда женщина удостоена многочисленных грамот и благодарностей не только за профессионализм, но и за чуткость и внимание к пациентам.

Редакция сайта «Первый областной» совместно с Минздравом Челябинской области и коллективом городской больницы № 3 выражает соболезнования родным и близким медика.