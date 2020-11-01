В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 170 человек

Пять пациентов с COVID-19 скончались.

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На сегодняшний день, 1 ноября, в Челябинске официально зарегистрировано 20447 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки тесты показали положительный результат у 170 южноуральцев. Подробнее рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«В больницах на лечении остаются 4630 пациентов, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. За сутки выздоровели 136 человек, всего с начала пандемии коронавируса выписаны 15128 жителей Челябинской области»,— рассказали в ведомстве.

Классов, закрытых на карантин по коронавирусу, нет. За последние сутки скончались 5 человек, всего с начала пандемии умерли 646 пациентов.

«От COVID-19 умерли: пациентка, 67 лет; пациент, 72 года; пациентка, 68 лет; пациент, 59 лет. От других причин с сопутствующим коронавирусом скончался 68-летний пациент. У него были выявлены: хроническая обструктивная болезнь лёгких, шок»,— добавили в региональном Минздраве.

Всего с начала пандемии тесты взяли у 813673 южноуральцев. За последние сутки провели 7747 исследований.