В Магнитогорске от коронавируса скончался иерей Вадим Клоков

Священнослужителю было всего 55 лет.

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Накануне днём в Магнитогорске Челябинской области от коронавируса скончался клирик Магнитогорской епархии, настоятель храма Воскресения Христова посёлка Бреды священник Вадим Клоков. Мужчине было всего 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорской епархии.

«31 октября 2020 года, после осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на 56-м году жизни отошел ко Господу Вадим Клоков. В июле этого года отцу Вадиму исполнилось 55 лет. Десять лет своей жизни священник возносил молитвы у престола Божия, всей душой служа Богу, Церкви и людям»,— сообщили в епархии.

До того, как Вадим Клоков принял священный сан, он, имея медицинское образование, работал фельдшером. Затем занимался предпринимательством. Священство мужчина принял уже в зрелом возрасте, и на протяжении пяти лет являлся клириком клириком Кафедрального собора Вознесения Господня и параллельно настоятелем Рождественского храма в посёлке Кацбахский Кизильского округа. Затем стал настоятелем храма в честь Воскресения Христова в Бредах.

«Будучи хорошим организатором и ревностным пастырем, иерей Вадим самоотверженно нес Слово Божие в ближние и отдаленные села, окормляя жителей Брединского района Челябинской области»,— добавили в епархии.

Магнитогорская епархия выражает соболезнования родным и близким умершего.