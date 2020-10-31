В Челябинской области за сутки скончались 7 человек с коронавирусом

По статистике на 31 октября COVID-19 заболели 164 южноуральца.

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На утро 31 октября в Челябинской области официально зарегистрировано 20277 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 164 из них подтверждено за прошедшие сутки. Обновлённую статистку сообщили сегодня в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах с подтверждённым диагнозом находится 4601 пациент. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— рассказали в ведомстве.

За сутки выздоровело 46 человек, всего с начала пандемии от коронавируса вылечилось 14992 пациента. Классов, закрытых на карантин из-за COVID-19, в регионе нет.

«За последние сутки скончалось 7 человек. От COVID-19: пациент, 54 года; пациент, 50 лет; пациентка, 82 года. От других причин: сахарный диабет, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 86 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациентка, 84 года; острый панкреатит, панкреонекроз (ковид сопутствующий) — пациент, 86 лет; сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 71 год»,— добавили в региональном Минздраве.

Всего с начала пандемии коронавируса медики провели 805926 исследований. За последние сутки тесты взяли у 7237 южноуральцев.