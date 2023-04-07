В Челябинске будут судить мошенника, похитившего более 600 тысяч рублей у пенсионеров из Сатки

Жертвой злоумышленника стали четыре пожилых человека

Следователи ГУ МВД России по Челябинской области завершили уголовное дело в отношении участника мошеннической схемы, похитившего у пожилых людей Сатки более 600 тысяч рублей. Жертвой 22-летнего челябинца стали четыре пенсионера, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Молодого жителя областного центра задержали оперативники уголовного розыска. За совершенное мошенничество и покушение на мошенничество были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 и части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ, в дальнейшем соединенные в одно производство.

В ходе предварительного следствия установлено, что четверо пожилых саткинцев по стационарному телефону общались с мошенниками, которые убедили потерпевших, что их близкие родственники стали виновниками серьезных ДТП. Чтобы избежать юридических последствий, предлагалось возместить ущерб пострадавшей стороне.

Для придания достоверности злоумышленники просили вместе с деньгами передать вещи для родственника, попавшего в беду. Приезжавший за посылками курьер представлялся разными именами, надевал медицинскую маску и постоянно менял одежду. Часть полученных денег он оставлял себе как вознаграждение, остальные переводил сообщникам. Однако принимаемые меры конспирации не помогли молодому человеку безнаказанно обманывать пенсионеров. При совершении очередного преступления он был задержан полицейскими.

В настоящее время следствием ГУ МВД области уголовное дело завершено, материалы вместе с обвинительным заключением направлены в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу. На период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.